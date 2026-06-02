Un escursionista americano di 66 anni è caduto per circa 10 metri in un burrone sulla Grignetta, dopo aver sbagliato sentiero e scivolato. È rimasto privo di sensi e poi salvato dai soccorritori. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi; l’uomo è stato recuperato e portato in ospedale per le cure. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino.

Mandello del Lario (Lecco), 2 giugno 2026 – Jeff Wilson ha sbagliato sentiero, è scivolato ed e precipitato per una decina di metri in un burrone, giù per il pendio della Grignetta. Ha picchiato la testa e ha perso conoscenza. Solo quando si è risvegliato ha potuto chiedere aiuto. Una volta lanciato l'allarme, sono stati mobilitati i sanitari dell' eliambulanza di Como, che hanno impiegato un paio d'ore, in un difficile e lunga operazione di salvataggio, per recuperarlo. https:www.ilgiorno.itleccocronacamorto-val-biandino-lissone-r4olx75g L'infortunio. Wilson è un escursionista americano della Virginia di 66 anni. Durante le vacanze sul lago di Como, ieri, lunedì ne ha approfittato anche per una gita fino al rifugio Elisa, sul versante occidentale della Grigna Meridionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Precipita per 10 metri in Grignetta e sviene: salvato un escursionista americano di 66 anni

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