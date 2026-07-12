Un masso è caduto improvvisamente sulla parete della Grignetta, ferendo un alpinista. Gli altri due membri della cordata sono rimasti incastrati in parete, bloccati in parete. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il ferito e stanno cercando di soccorrere gli altri due. La caduta del masso ha causato lesioni all’alpinista, mentre i compagni sono rimasti in attesa di aiuto. Non sono ancora noti dettagli sulle condizioni di tutti i coinvolti.

Lecco, 12 luglio 2026 – Uno scalatore è rimasto ferito, mentre gli altri due compagni di cordata sono rimasti incrodati, bloccati in parate in Grignetta. Il crollo del masso. Nel tardo pomeriggio di sabato un masso che si è staccato dalla cima della parete ha colpito uno scalatore che stava scendendo dalla Piramide Casati, una guglia di roccia che supera i 1.900 metri di altezza. In zona si trovavano due soccorritori del Soccorso alpino, che hanno lanciato l'allarme. Dalla base di Villa Guardia sono decollati i soccorritori dell' eliambulanza di Como con a bordo, oltre ai piloti, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso. L'alpinista ferito, dopo essere stato raggiunto e dopo la prima assistenza, è stato messo in sicurezza con una barella e imbarcato sull'eliambulanza con il verricello, per essere poi trasferito d'urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grignetta, masso precipita all’improvviso su un alpinista: i due compagni di cordata rimangono bloccati in parete

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Alpinista precipita e muore sulla parete nord del Gran Paradiso sotto gli occhi dei compagni di cordata

Alpinista muore precipitando dalla parete Nord del Gran Paradiso: illesi i due compagni di cordataUn alpinista è morto questa mattina sulla parete Nord del Gran Paradiso dopo essere precipitato.