Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente autonomo avvenuto nel pomeriggio lungo viale Rossini, sulla circonvallazione di Lecce. Tre di loro sono state ricoverate in codice rosso a causa delle ferite riportate. L’incidente è avvenuto quando un’auto ha tamponato un palo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire le operazioni e ricostruire la dinamica.

È di cinque feriti, di cui tre ricoverati in codice rosso per dinamica, il bilancio di un incidente autonomo avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla circonvallazione di Lecce, lungo viale Rossini. Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura che procedeva in direzione Brindisi ha improvvisamente perso il controllo subito dopo l'incrocio con via Gentile, andandosi a schiantare contro il primo palo della rete filoviaria posizionato nello spartitraffico centrale. L'impatto, violento, ha distrutto la parte anteriore sinistra del mezzo. A bordo del veicolo viaggiavano in totale sei persone, tutte di Lecce, tra cui la conducente e due minori. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Lecce, auto contro un palo: cinque feriti

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