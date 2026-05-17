A Oakland, in California, un minorenne alla guida di un’auto ha investito e causato la morte di tre pedoni, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite. Due di queste sono in condizioni gravi. L’incidente si è verificato lungo una strada della città, coinvolgendo un veicolo che ha travolto diverse persone che si trovavano sul marciapiede. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto e sull’identità del conducente.

Un automobilista ha travolto e ucciso tre persone a Oakland, in California e altre cinque sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave. È accaduto intorno alle circa le 23.15 (8.15 ore italiane) del 17 maggio. L’autista del mezzo ha colpito diverse persone tra International Boulevard e 85th Avenue, come riferito dal dipartimento dei vigili del fuoco di Oakland. Il conducente, secondo la testata locale Easy Bay Times è un minorenne che guidava in modo spericolato. Il ragazzo ha riportato ferite lievi. Viaggiava ad alta velocità e ha prima colpito un’auto parcheggiata per poi finire sul marciapiede, dove ha investito un gruppo di persone. Tre sono morti sul posto, mentre i cinque feriti sono stati trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - California, auto contro pedoni a Oakland: tre morti e cinque feriti. Alla guida un minorenne

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