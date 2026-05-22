Fuori strada con l’auto e schianto contro un palo | feriti gravi uomo e donna di 62 anni
Questa mattina, intorno alle 10, si è verificato un incidente stradale a Milano che ha coinvolto un'auto uscita di strada. L'auto ha urtato un palo, provocando ferite gravi a due persone di 62 anni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorritori. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi.
Milano, 22 maggio 2026 - Due feriti gravi, portati in codice rosso in ospedale. È il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina, intorno alle 10.20, lungo la strada provinciale Sp415 a Peschiera Borromeo, nel Milanese dove una vettura è uscita di strada in autonomia, urtando un palo della segnaletica stradale. https:www.ilgiorno.itvideolincidente-a-peschiera-borromeo-jua321bh Feriti un uomo e una donna. A bordo del veicolo si trovavano un uomo e una donna, entrambi di 62 anni, che hanno riportato traumi multipli a causa dell'impatto. I soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto in codice rosso. Il conducente è stato trasportato con l' elisoccorso all'ospedale Niguarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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