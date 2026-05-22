Fuori strada con l’auto e schianto contro un palo | feriti gravi uomo e donna di 62 anni

Questa mattina, intorno alle 10, si è verificato un incidente stradale a Milano che ha coinvolto un'auto uscita di strada. L'auto ha urtato un palo, provocando ferite gravi a due persone di 62 anni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorritori. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi.

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