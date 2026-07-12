Luca Bianchini sarà ospite del prossimo appuntamento di ’Voce all’Autore’, rassegna promossa dal Comune di Carrara e organizzata dalla biblioteca civica ‘Lodovici’. La serata è in collaborazione con le librerie Bajni, Nuova Avventura e Mondadori Bookstore di Carrara e Marina. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto della presentazione o sul suo intervento.

Luca Bianchini è il protagonista del prossimo appuntamento di ’ Voce all’Autore ’, la rassegna promossa dal Comune di Carrara e organizzata dalla biblioteca civica ‘Lodovici’, in collaborazione con le librerie Bajni, Nuova Avventura e Mondadori Bookstore di Carrara e Marina. Bianchini (nella foto) incontrerà il pubblico domani, a Palazzo Binelli, presentando il suo libro ’ Le ragazze di Tunisi ’ (edizioni Mondadori). Sarà in dialogo con Monica Mariotti, docente di lingua francese all’istituto Montessori-Repetti di Carrara. L’incontro si terrà alle 21.15, a ingresso libero, nella splendida cornice del giardino di Palazzo Binelli, in via Verdi a Carrara, grazie all’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Le ragazze di Tunisi’ di Luca Bianchini

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Le ragazze di Tunisi di Luca Bianchini

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