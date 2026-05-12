Luca Bianchini all’Arena di Modena con Le ragazze di Tunisi

Proseguono gli appuntamenti della rassegna "Incontri con l'autore" allo spazio culturale Arena di Modena. Mercoledì 13 maggio, alle ore 21, lo spazio culturale ospiterà Luca Bianchini, una delle firme più amate del panorama editoriale italiano, per la presentazione del suo ultimo libro: "Le.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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