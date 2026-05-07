Durante la cerimonia dei David di Donatello, la cantante si è avvicinata a Matilda De Angelis sul red carpet e le ha detto: «È tanto che ti volevo incontrare». Le due si sono scambiate qualche parola prima di continuare la serata. L'incontro tra le due artiste è stato ripreso da alcuni fotografi presenti all’evento. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Ai David di Donatello 2026, Matilda De Angelis ha trionfato come Miglior attrice non protagonista nel ruolo di Roberta nel film Fuori di Marco Martone, regalando al pubblico un meraviglioso discorso sull'importanza della cultura in un Paese radicato nell'arte e nella bellezza come l'Italia. Ad Arisa, invece, è stata affidata la colonna sonora dell'evento, con la cantante che si è esibita durante la cerimonia, portando sul palco, tra le altre, Smile, il brano composto originariamente da Charlie Chaplin per Tempi moderni. La cerimonia che ha visto il trionfo de Le città di pianura di Francesco Sossai, guadagnatosi il maggior numero di premi, è stata una serata impeccabile per entrambe le artiste, che hanno messo una ciliegina sulla torta con il loro incontro fuori programma.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'incontro tra Arisa e Matilda De Angelis ai David di Donatello: quando le ragazze supportano le ragazze

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