Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha fatto dichiarazioni che rafforzano le posizioni degli euro-illiberali come Le Pen, Wilders, Afd e Vox. Questi gruppi, spesso contrari alle manifestazioni anti-fasciste, hanno ricevuto un sostegno pubblico dal rappresentante americano. L’intervento ha creato un’opportunità per gli schieramenti politici di estrema destra in Europa, che si sono detti pronti a sfruttarla. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra le forze politiche e le posizioni internazionali.

Europa Gli «anti-antifa» europei si sfregano le mani di fronte all'occasione offerta dal segretario di Stato di Donald Trump Europa Gli «anti-antifa» europei si sfregano le mani di fronte all'occasione offerta dal segretario di Stato di Donald Trump Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. In testa Marie Le Pen, capa del Rassemblement National, candidata al voto presidenziale nel 2027 dopo la revoca dell’ineleggibilità da parte del tribunale di Parigi. «Se vengo eletta, sciolgo gli Antifa». Così la capa dell’ultradestra francese nel 2017, anno primo dell’era Trump, politicamente un secolo fa anche se la dichiarazione corrisponde al suo programma elettorale attuale. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Le Pen, Wilders, Afd, Vox: gli illiberali europei incassano l’assist statunitense

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