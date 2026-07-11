Gli stranieri fanno volare il turismo in Italia | quasi 57 miliardi spesi ecco le regioni che incassano di più
Nel 2025, i visitatori stranieri hanno speso nel territorio italiano oltre 56,7 miliardi di euro, registrando un incremento del 4,6% rispetto all’anno precedente, pari a circa 2,5 miliardi in più. Il settore turistico internazionale continua a contribuire significativamente all’economia nazionale. Le regioni che hanno incassato di più sono state quelle con maggiore afflusso di turisti stranieri, anche se i dati specifici sulle singole aree non sono stati resi noti.
Il turismo internazionale continua a rappresentare uno dei motori dell’economia italiana. Nel 2025 i visitatori stranieri hanno speso nel nostro Paese oltre 56,7 miliardi di euro, con un aumento di 2,5 miliardi rispetto al 2024 (+4,6%). E le prospettive restano positive: nel 2026 la spesa dovrebbe salire a 58,9 miliardi, con un’ulteriore crescita del 3,9%. È quanto emerge dalle elaborazioni del Centro Studi Turistici di Firenze (Cst) per Confesercenti, realizzate sui dati della Banca d’Italia, che confermano la capacità dell’Italia di attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo. Hotel e ristoranti trainano la crescita del turismo. La voce di spesa più importante resta quella destinata all’ospitalità, che assorbe il 45,2% del totale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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