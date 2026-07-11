Gli stranieri fanno volare il turismo in Italia | quasi 57 miliardi spesi ecco le regioni che incassano di più

Notizia in breve

Nel 2025, i visitatori stranieri hanno speso nel territorio italiano oltre 56,7 miliardi di euro, registrando un incremento del 4,6% rispetto all’anno precedente, pari a circa 2,5 miliardi in più. Il settore turistico internazionale continua a contribuire significativamente all’economia nazionale. Le regioni che hanno incassato di più sono state quelle con maggiore afflusso di turisti stranieri, anche se i dati specifici sulle singole aree non sono stati resi noti.