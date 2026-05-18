Nelle elezioni regionali in Andalusia, il partito socialista ha ottenuto un risultato deludente, subendo una sconfitta significativa. La crescita di Vox si è fatta notare, mentre i popolari hanno fatto appello agli elettori. La vittoria ha coinvolto vari partiti, con il partito di destra che ha rafforzato la propria presenza nella regione. La situazione politica in Andalusia si modifica dopo questa tornata elettorale, con ripercussioni sui rapporti tra le forze politiche locali.

Nuovi guai per Pedro Sanchez, che ha subito una pesantissima sconfitta alle elezioni regionali in Andalusia. La candidata del Psoe, Maria Jesus Montero, vicepremier e ministro delle Finanze fino a marzo e vicesegretario generale del partito, ha incassato il peggior risultato mai raggiunto dai socialisti in quella che una volta era una roccaforte rossa. A vincere è stato il candidato del Partito popolare e presidente uscente, Juanma Moreno, ma con 53 seggi non ha raggiunto la maggioranza assoluta fissata a 55 posti, mentre nella legislatura appena conclusa ne aveva 58. Si guarda dunque a un ruolo determinante di Vox: il partito di Santiago Abascal ha ottenuto quasi il 14% dei consensi e 15 eletti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Spagna, un’altra batosta per Sanchez: debacle socialista in Andalusia. Vox cresce: «I popolari ascoltino gli elettori»

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