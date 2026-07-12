le minacce di trump sulla groenlandia espongono i limiti della difesa europea

Le recenti dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti sulla Groenlandia hanno evidenziato le difficoltà della difesa europea. Le parole hanno riacceso il dibattito sulla capacità dell’Europa di rispondere alle minacce esterne e alla competizione tra grandi potenze. La situazione riflette le divisioni politiche all’interno dell’Unione Europea e la sua esposizione a rischi che vanno oltre le dichiarazioni pubbliche.

La seconda amministrazione Trump continua a scuotere le fondamenta delle relazioni transatlantiche. Il ritorno della competizione tra grandi potenze rende ancora più evidente la frammentazione politica dell’Unione Europea e la vulnerabilità a sfide che spesso vanno oltre la semplice retorica ostile. Dall’inizio del 2025 la Casa Bianca punta a un ruolo egemonico in quello che definisce l’Emisfero Occidentale (inteso come le Americhe), dove non solo il Venezuela di Maduro, ma anche Paesi partner come Panama, Canada e Groenlandia sono, a fasi alterne, entrati nel mirino di quella che Donald Trump chiama “Donroe Doctrine” e che è tornata sulle prima pagine dei giornali dopo le dichiarazioni di Trump al vertice Nato di Ankara. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Vertice a Washington sulla Groenlandia: Trump aumenta la pressione, l'Europa frena

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