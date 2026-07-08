trump insiste sulla groenlandia proprio come putin col donbas

Donald Trump ha ribadito il suo interesse per la Groenlandia, paragonando la sua attenzione a quella di Vladimir Putin per il Donbas, come aveva fatto in passato con l’Alaska. La sua posizione è stata espressa in modo chiaro, senza ambiguità, e si inserisce in un contesto di dichiarazioni pubbliche riguardanti le strategie territoriali. La discussione su questi temi ha attirato l’attenzione dei media, anche se non sono stati compiuti ulteriori passi ufficiali o azioni concrete.

Se qualcuno avesse avuto ancora dei dubbi su cosa intendesse Vladimir Putin quando continuava a invocare lo spirito di Anchorage, dal nome della città dell’Alaska in cui Donald Trump gli ha letteralmente steso un tappeto rosso sotto i piedi, ieri ha avuto una risposta esauriente. Al vertice Nato di Ankara, non Anchorage, il presidente americano è tornato infatti a minacciare l’Europa di ritirare del tutto i suoi soldati, lasciandola in balia di qualunque nemico, se non gli verrà consegnata la Groenlandia, obiettivo che comunque i dirigenti dell’amministrazione non hanno mai escluso di raggiungere manu militari. Proprio come Putin con il Donbas. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Donald Trump insiste en tomar Groenlandia tras la reunión con Dinamarca

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