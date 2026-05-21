L’inviato speciale degli Stati Uniti per la Groenlandia ha nuovamente espresso interesse per l’isola, affermando che la Groenlandia avrebbe bisogno degli Stati Uniti. La questione ha riacceso l’attenzione sulla possibilità di un coinvolgimento americano nell’area, già al centro di discussioni in passato. La Groenlandia, vasta e strategica, resta un punto di interesse internazionale, con alcuni esponenti che suggeriscono un rafforzamento delle relazioni tra gli Stati Uniti e l’isola. La notizia ha suscitato reazioni e commenti nel panorama politico mondiale.

Stai a vedere che Donald Trump non ha davvero abbandonato l’idea di annettere la Groenlandia. A rilanciare l’ipotesi shock è stato l’inviato speciale degli Stati Uniti per la Groenlandia, Jeff Landry, che al termine della sua prima visita sull’isola, dopo la nomina avvenuta nel dicembre 2025, ha dichiarato che per Washington è arrivato il momento di “rimettere la propria impronta” sull’isola artica. “Credo sia giunto il momento per gli Stati Uniti di riaprire la porta alla Groenlandia”, ha dichiarato l’inviato statunitense all’ Agence France-Presse, aggiungendo che l’isola artica “ha bisogno degli Stati Uniti”. Trump rimette la Groenlandia nel mirino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump rimette la Groenlandia nel mirino. L’inviato speciale statunitense per l’isola rilancia l’idea shock: “La Groenlandia ha bisogno degli Usa”

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Trump nomina un inviato speciale per la Groenlandia, convocato l'ambasciatore Usa in Danimarca

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