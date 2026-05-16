La morte dei due sposini americani il cordoglio del sindaco

Da agrigentonotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Sciacca ha espresso cordoglio per la morte di due giovani turisti americani, Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, deceduti in un incidente stradale vicino alla località di San Giorgio. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal primo cittadino, che ha commentato la perdita delle due persone coinvolte nell’incidente. I due giovani erano in visita nella zona e sono rimasti vittime dello scontro stradale avvenuto nei pressi di quella località.

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Il sindaco di Sciacca Fabio Termine, “a nome personale e dell'istituzione che rappresenta”, ha espresso profondo cordoglio per la morte di Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, i due giovani turisti americani coinvolti in un incidente stradale nei pressi della località di San Giorgio."Sono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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