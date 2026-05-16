La morte dei due sposini americani il cordoglio del sindaco

Il sindaco di Sciacca ha espresso cordoglio per la morte di due giovani turisti americani, Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, deceduti in un incidente stradale vicino alla località di San Giorgio. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal primo cittadino, che ha commentato la perdita delle due persone coinvolte nell’incidente. I due giovani erano in visita nella zona e sono rimasti vittime dello scontro stradale avvenuto nei pressi di quella località.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui