La morte dei due sposini americani il cordoglio del sindaco
Il sindaco di Sciacca ha espresso cordoglio per la morte di due giovani turisti americani, Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, deceduti in un incidente stradale vicino alla località di San Giorgio. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal primo cittadino, che ha commentato la perdita delle due persone coinvolte nell’incidente. I due giovani erano in visita nella zona e sono rimasti vittime dello scontro stradale avvenuto nei pressi di quella località.
Il sindaco di Sciacca Fabio Termine, “a nome personale e dell'istituzione che rappresenta”, ha espresso profondo cordoglio per la morte di Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, i due giovani turisti americani coinvolti in un incidente stradale nei pressi della località di San Giorgio."Sono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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