Ho individuato sponsor di peso | Dipiazza pronto a salvare la Pallacanestro Trieste

Da triesteprima.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Dipiazza ha annunciato di aver ottenuto la disponibilità di alcuni sponsor di rilievo per sostenere la Pallacanestro Trieste. L'ex sindaco si dichiara pronto a intervenire e a contribuire alla ripresa della squadra, facendo riferimento a un precedente intervento nel 2004. La questione riguarda la situazione finanziaria del club e le possibilità di trovare risorse per garantire la continuità delle attività sportive.

Roberto Dipiazza avrebbe incassato la disponibilità di alcuni sponsor importanti e si dice pronto a scendere in campo, per salvare la Pallacanestro Trieste, come nel 2004. L'annuncio è di quelli roboanti, come d'altronde il primo cittadino ha abituato la piazza, ma a dire il vero le parole.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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