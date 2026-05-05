Ho individuato sponsor di peso | Dipiazza pronto a salvare la Pallacanestro Trieste

Roberto Dipiazza ha annunciato di aver ottenuto la disponibilità di alcuni sponsor di rilievo per sostenere la Pallacanestro Trieste. L'ex sindaco si dichiara pronto a intervenire e a contribuire alla ripresa della squadra, facendo riferimento a un precedente intervento nel 2004. La questione riguarda la situazione finanziaria del club e le possibilità di trovare risorse per garantire la continuità delle attività sportive.