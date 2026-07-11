Fratelli d’Italia sta preparando un esposto da inviare alla Procura riguardante il conduttore del programma Report. L’atto, in fase di elaborazione con l’assistenza legale, si concentrerà su due episodi recenti. Contestualmente, si stanno svolgendo verifiche interne sulla gestione della trasmissione da parte della Rai. Il partito intende presentare la denuncia per segnalare presunte irregolarità o comportamenti non conformi agli standard professionali.

Non soltanto una verifica interna alla Rai. Fratelli d’Italia prepara un esposto da presentare in Procura sul conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Il documento al quale stanno lavorando i vertici del partito insieme agli avvocati dovrebbe portare all’attenzione dei magistrati due vicende emerse negli ultimi giorni. Secondo quanto anticipato dal Messaggero, il primo punto riguarda le parole di Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti Rai, sul rapporto tra Ranucci e Valter Lavitola, presunto mandante dell’attentato al giornalista: “So che chi aveva un problema con Report passava da Lavitola”. FdI vuole chiedere alla Procura di verificare la natura di questi rapporti e l’eventuale capacità di Lavitola di intervenire sulle vicende riguardanti la trasmissione di Rai 3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piovono denunce sul caso Report. FdI prepara l'esposto su Lavitola in Rai

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