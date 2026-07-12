le amicizie di ranucci

C’è comunque un tema – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #report #ranucci #satira #vignetta #natangelo #lavitola La sanità ancora a due velocità: i dati del monitoraggio Lea 2024. Veneto in testa alla classifica, Sicilia e Calabria in coda Autovelox, domenica la rivoluzione con il nuovo decreto. I dati del ministero: “Circa 850 apparecchi verranno spenti” Fedeli svengono durante la messa nel Vibonese, il “mistero” che attrae nuovi parrocchiani ruota intorno al nuovo sacerdote Trump contro la libertà di stampa: porta in tribunale i reporter del New York Times che hanno svelato le falle nella sicurezza dell’Air Force One La nuova mossa di FdI contro Ranucci: esposto ai pm sui rapporti con Lavitola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Le amicizie pericolese di Ranucci e le spie infedeli - 8/7/2026

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Temi più discussi: Le amicizie sorprendenti. Ranucci e Lavitola, se Ranucci fosse un altro (di A. Cangini); Caso Ranucci, Bellavia: Sono allibito per l'amicizia con Lavitola. Lo squalifica. E da Report sempre inchieste unilaterali; Sigfrido Ranucci: Non nascondo un certo stordimento perché con Valter Lavitola abbiamo un rapporto di amicizia; Caso Ranucci-Lavitola, il consulente di Report Bellavia si dice allibito per quell’amicizia fraterna.

Segreti e fregnacce Il giornalismo di Ranucci, oltre le bombe e le amicizie pericolose Di @carmelopalma linkiesta.it/2026/07/giorna… via @Linkiesta x.com

La Rai blocca le repliche di Report, la protesta di Ranucci: Si sospende la memoria del PaeseLa Rai sospende in via cautelativa le repliche di Report mentre proseguono le indagini sull’attentato al conduttore. Ranucci protesta sui social. notizie.it

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Ranucci-Lavitola, quella strana amicizia tra opposti. E a via Teulada lo sapevano tutti: Problemi con Report? Vai da ValterUn'amicizia sorprendente quella tra Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci, tra un faccendiere pluricondannato e legato alle vicende (non le migliori) del craxismo della decadenza e del ... ilmessaggero.it