Le amicizie di Ranucci

Da ilfattoquotidiano.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi in edicola una vignetta pubblicata su Il Fatto Quotidiano evidenzia il tema della sanità a due velocità, analizzando i dati del monitoraggio Lea 2024. La satira si concentra sulle differenze nei servizi sanitari offerti nelle diverse aree del paese. Non sono stati forniti dettagli specifici sui risultati del monitoraggio o sulle fonti dei dati. La vignetta intende mettere in luce le disparità nel sistema sanitario nazionale.

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C’è comunque un tema – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #report #ranucci #satira #vignetta #natangelo #lavitola La sanità ancora a due velocità: i dati del monitoraggio Lea 2024. Veneto in testa alla classifica, Sicilia e Calabria in coda Autovelox, domenica la rivoluzione con il nuovo decreto. I dati del ministero: “Circa 850 apparecchi verranno spenti” Fedeli svengono durante la messa nel Vibonese, il “mistero” che attrae nuovi parrocchiani ruota intorno al nuovo sacerdote Trump contro la libertà di stampa: porta in tribunale i reporter del New York Times che hanno svelato le falle nella sicurezza dell’Air Force One La nuova mossa di FdI contro Ranucci: esposto ai pm sui rapporti con Lavitola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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