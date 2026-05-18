Negli ultimi tempi si osserva un mutamento nelle relazioni tra i giovani, con molte amicizie che sembrano assumere un ruolo più centrale rispetto alle relazioni di coppia. Questa tendenza si manifesta attraverso un rafforzamento dei legami di amicizia, spesso preferiti rispetto alle relazioni sentimentali. Sono sempre più frequenti situazioni in cui gruppi di amici condividono esperienze e supporto, mentre le relazioni di coppia sembrano perdere importanza o occupare uno spazio minore nella vita dei giovani.

Le amicizie più forti delle coppie stanno diventando uno dei fenomeni sociali più evidenti degli ultimi anni. In una quotidianità sempre più veloce e frammentata, molte persone stanno spostando il proprio equilibrio emotivo dai rapporti sentimentali alle relazioni amicali, considerate più affidabili, durature e prive di dinamiche percepite come pesanti o instabili. Le app di dating continuano a moltiplicarsi, ma allo stesso tempo cresce una diffusa stanchezza verso relazioni vissute come superficiali o temporanee. Ghosting, conversazioni che si interrompono improvvisamente e rapporti poco definiti stanno cambiando il modo in cui soprattutto le nuove generazioni guardano alla coppia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Le amicizie stanno sostituendo la coppia? Il cambiamento tra i giovani

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