È emerso che Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola hanno una relazione di amicizia che entrambi rivendicano. La vicenda coinvolge accuse e controaccuse, senza chiara individuazione di vittime o colpevoli. La questione è stata trattata in un servizio di “Report”, noto per un approccio che spesso attribuisce presunte responsabilità senza prove definitive. La narrazione si concentra sulla natura della relazione tra i due e sulle dinamiche della vicenda.

Dell’umana, troppo umana amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, che entrambi continuano a rivendicare in una vicenda in cui neppure si capisce chi sia vittima di chi, si potrebbe parlare con quella generalizzata presunzione di colpevolezza, che è il marchio di fabbrica di “Report” e delle sue cosiddette inchieste. Infatti nel piatto ricco di quel sospetto che è l’anticamera della verità – come un cattivo maestro ha insegnato e legioni bipartisan di discepoli hanno imparato – ci si è subito ficcata la stampa di destra, che di Ranucci condivide il metodo e il costume, ma purtroppo non la fortuna e dunque gongola nella schadenfreude per l’inciampo dell’invidiato e vieppiù detestato modello. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il giornalismo di Ranucci, oltre le bombe e le amicizie pericolose

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