Gattuso si presenta | Bisogna mettere l' elmetto pedalare e lavorare

"Sono orgoglioso, ho buonissime sensazioni. Penso che dobbiamo continuare su questa squadra, sappiamo quali sono le problematiche, so bene che c'è da mettere l'elmetto, lavorare e pedalare", Gennaro Gattuso si presenta così ai tifosi della Lazio. L'ex commissario tecnico della Nazionale ha firmato un contratto fino al 2028. Il nuovo allenatore dei biancocelesti sa che la missione che lo aspetta è tutt'altro che semplice: "È una sfida, con qualche giocatore ho lavorato. Ho contemplato tutto, sappiamo che dobbiamo fare due o tre cose. L'obiettivo è creare un clima familiare e avere una squadra che diverte la gente e cha la fa sentire orgogliosa". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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GATTUSO NUOVO ALLENATORE DELLA LAZIO

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Qua e là sto leggendo che sono rispuntati i vari lotitiani. A parte quelli più evidenti, cominciano a tirare di nuovo su le loro testoline i vari: eh ma ora inizia la stagione,che tocca fare.. tra poco torniamo in campo,pensiamo a tifare e basta.. bisogna stare vi x.com