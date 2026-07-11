Il nuovo allenatore della Lazio ha commentato le sfide in vista, affermando che alla squadra serve concentrazione e disciplina. Ha criticato il presidente per l’eccesso di cellulari tra i dirigenti, suggerendo che meno si parla, meglio è. Ha anche sottolineato che nove squadre di Serie A partono con un vantaggio rispetto alla Lazio. Da lunedì, la squadra si radunerà a Formello per il ritiro pre-campionato.

Il nuovo tecnico biancoceleste si presenta: “Conosco le difficoltà. Nove squadre in Serie A partono meglio di noi”. Da lunedì ritiro a Formello. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Gattuso: “Alla Lazio c’è da mettere l’elmetto. Lotito ha troppi cellulari, ma meno parla e meglio è”

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