L’Argentina ha superato la Svizzera ai quarti di finale del Mondiale 2026, qualificandosi per le semifinali. Lautaro Martinez ha dichiarato che la squadra ha sempre qualcosa in più. La selezione sudamericana si trova ora tra le quattro migliori del torneo.

L’Argentina vola tra le prime quattro del Mondiale dopo aver battuto la Svizzera ai quarti di finale: queste le parole di Lautaro Martinez. L’ Argentina è tra le quattro migliori squadre del Mondiale 2026. L’ Albiceleste ha superato la Svizzera con il risultato di 3-1 e ha conquistato l’accesso alla semifinale, confermando ancora una volta solidità, maturità e capacità di gestire i momenti più complessi della partita. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Tra i protagonisti della serata c’è stato Lautaro Martinez, autore del gol del definitivo 3-1. L’attaccante dell’ Inter ha sottolineato la forza mentale della squadra, capace di restare dentro la gara anche quando la Svizzera ha provato a complicare i piani della nazionale campione in carica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lautaro trascina l’Argentina in semifinale: «Questa Nazionale ha sempre qualcosa in più»

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