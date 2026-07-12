Iacopo Landi ha conseguito la laurea presentando una tesi dedicata a Fantozzi. La ricerca non si è limitata a un'analisi superficiale, ma ha approfondito aspetti più complessi del personaggio. La discussione ha coinvolto temi legati alla cultura cinematografica e alla rappresentazione della figura del ragioniere. La laurea ha suscitato interesse per l’approccio originale adottato nello studio.

Una laurea su Fantozzi. Ma tutt’altro che fantozziana: invece della risata, ha sollevato un’analisi profonda e introspettiva del ’ragioniere’ che ha cavalcato generazioni di appassionati di cinema e non solo. Lasciando una traccia, amara ma indelebile rispetto al linguaggio dei post sui social che svaniscono velocemente. Iacopo Landi, 26 anni, ha concluso gli studi nel corso di laurea in Discipline dello spettacolo e della comunicazione all’ Università di Pisa (Polo San Rossore) con una tesi del tutto originale su " Paolo Villaggio in Fantozzi: tra critica sociale e comicità grottesca" evidenziando come quel personaggio goffo e colpito... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Laurea su Fantozzi. L’originale tesi scelta da Iacopo Landi

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