Una studentessa ha conseguito la laurea con una tesi dedicata a Vasco Rossi, intitolata “Un mito contemporaneo”. Il rocker ha commentato la notizia sui social con un commento che esprime sorpresa e apprezzamento, scrivendo “Kom-plimentissimi”. La reazione è stata condivisa attraverso una foto pubblicata online, dove si evidenzia la sua sorpresa per l’interesse dimostrato nei confronti di un artista che ha una lunga carriera.

Bologna, 9 luglio 2026 – “ Una tesi. per me?! ”. Poche parole, scritte come didascalia sotto a una foto sui social. Parole che riassumono tutta la genuina sorpresa di un uomo che riempie gli stadi da mezzo secolo, ma che sa ancora stupirsi davanti all’affetto dei suoi fedelissimi. La tesi di laurea dedicata a Vasco Rossi. Questa volta, però, una fan ha fatto molto di più, dedicando a Vasco Rossi uno dei traguardi più importanti della vita: la laurea. Sui suoi canali social il Komandante, visibilmente colpito, stamattina ha condiviso immediatamente la foto di una ragazza con la corona d’alloro e la tesi di laurea tra le mani, scatenando un’ondata di commenti non solo di congratulazioni, ma di entusiasmo per la scelta di dedicare il suo lavoro proprio a Vasco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Alice si laurea con un tesi su Vasco Rossi: “Un mito contemporaneo”. La sorpresa del rocker: “Kom-plimentissimi”

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