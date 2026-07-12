Un attentato ha colpito il giornalista Ranucci, che si trova ora sotto protezione. Le forze dell’ordine stanno analizzando i telefoni di Lavitola, considerato una figura chiave, per scoprire il movente. La vicenda ha scosso l’ambiente giornalistico e ha portato all’apertura di un’indagine ufficiale. Le indagini sono in corso, ma ancora non ci sono dettagli sui possibili motivi o sui responsabili.

A forza di occuparsi dei nodi irrisolti e dei grandi misteri di questo Paese, Sigfrido Ranucci (nella foto) si è ritrovato protagonista del nuovo enigma nazionale. I punti interrogativi sono numerosi e la sensazione generale è che, da un momento all’altro, "qualcosa potrebbe saltare fuori". Chi indaga sul misterioso movente dell’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci non nasconde che risposte ed "elementi di chiarezza" potrebbero arrivare dall’analisi dei tre cellulari e delle due pen drive trovate nella disponibilità dell’imprenditore Valter Lavitola, ritenuto dai magistrati della Dda il mandante dell’attentato avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno davanti alla villetta di Pomezia (Roma) dove Ranucci vive con la famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’attentato a Ranucci. Caccia al movente nei telefoni di Lavitola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Appunti, telefoni e pen drive di Lavitola sotto la lente degli investigatori: così la Procura cerca il movente dell’attentato a RanucciGli investigatori hanno sequestrato sette manoscritti, tre cellulari e altrettante pen drive nell’ambito dell’indagine sull’attentato avvenuto lo...

Leggi anche: Bomba a Ranucci, caccia al movente. Lavitola: «Io non parlo con il pm»

Temi più discussi: I dubbi e le ipotesi sull’attentato a Sigfrido Ranucci; L'attentato a Sigfrido Ranucci: arrestati si avvalgono della facoltà di non rispondere; Ranucci, così l’intermediario di Lavitola ha commissionato l’attentato; Chat e messaggi, nei telefoni di Lavitola si cerca il movente.

Nell’inchiesta sull’attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci spunta anche il nome dell’ex direttore de L’Avanti! Valter Lavitola. Il profilo di Ettore Bellavia x.com

Attentato a Sigfrido Ranucci, l'interrogatorio a Valter Lavitola: Non sono stato io, nessuna idea del movente. L'amicizia e il mistero di CorradoÈ sconvolto Valter Lavitola, accusato di strage nell'ambito dell'indagine della Dda sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'imprenditore è stato ... leggo.it

Attentato a Ranucci: chi è Gomes Clesio Tavares, da bodyguard di Rita De Crescenzo a faccendiere di LavitolaGomes Clesio Tavares è indagato insieme a Valter Lavitola nell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci ... fanpage.it