Gli investigatori hanno sequestrato sette manoscritti, tre cellulari e altrettante pen drive nell’ambito dell’indagine sull’attentato avvenuto lo scorso ottobre davanti all’abitazione di un giornalista e conduttore televisivo. Sono in corso accertamenti tecnici per analizzare i materiali ritrovati, mentre la Procura cerca di chiarire il movente dell’attacco. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata sui risultati delle analisi.

Sette manoscritti e tre cellulari e pen drive. Entra nella fase degli accertamenti tecnici l’ inchiesta della Procura di Roma sull’attentato compiuto nell’ottobre scorso davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Gli investigatori hanno avviato l’analisi del materiale sequestrato sabato scorso a Valter Lavitola, l’imprenditore ed ex editore indagato con l’accusa di essere il presunto mandante dell’azione. L’ex faccendiere – dalle mille vite durante la cosiddetta Seconda Repubblica – ha un rapporto di amicizia con il giornalista e ieri – durante l’interrogatorio davanti ai pm – ha negato qualsiasi coinvolgimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Appunti, telefoni e pen drive di Lavitola sotto la lente degli investigatori: così la Procura cerca il movente dell’attentato a Ranucci

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