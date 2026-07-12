L’attacco per ora è spuntato Serve una spalla per Shpendi

Il Cesena ha concluso la stagione di Serie B con una sconfitta interna contro il Padova, finita 3-4, e ha terminato il campionato senza qualificarsi per i playoff. La squadra ha segnato complessivamente 38 reti durante l'intera stagione. L’attacco sembra aver bisogno di un rinforzo, in particolare per il giocatore che si chiama Shpendi, che ha già segnato alcune reti ma non basta a migliorare la situazione complessiva.

Il Cesena che ha finito mestamente la stagione con lo scivolone interno contro il Padova (3-4 il risultato finale), che ha chiuso la serie B 2025-26 e mancato l’appuntamento con i playoff, lo ha fatto con, in canna, 38 reti. Un bottino che dunque non è bastato per regalare sogni di gloria alla squadra diretta prima da Michele Mignani e poi da Ashley Cole e che dunque quest’anno sarebbe auspicabile provare ad aumentare. Anche se sarà estremamente difficile. Da padrone l’ha fatta, ovviamente, Cristian Shpendi con 12 gol, seguito a ruota da Riccardo Ciervo, con 5 centri. A quota 4 Tommaso Berti e Gianluca Frabotta, 3 gol per Cerri, due per Tommaso Corazza e uno a testa per Simone Bastoni, Dimitri Bisoli, Michele Castagnetti, Matteo Francesconi, Massimiliano Mangraviti, Marco Olivieri, Matteo Piacentini e Giovanni Zaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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