Incassa due reti e finisce in nove Attacco spuntato Ravenna ai saluti
Nel match tra Ravenna e Salernitana, la squadra di casa conclude la partita con nove giocatori dopo aver subito due reti e un'espulsione. La formazione schierata comprende Poluzzi tra i pali, con difensori come Donati, Esposito e Bianconi, mentre a centrocampo ci sono Da Pozzo, Mandorlini, Lonardi e Falbo. In attacco, sono entrati Tenkorang, Bani, Okaka e Corsinelli. La Salernitana ha portato a casa la vittoria con due gol senza subire reti.
Ravenna 0 Salernitana 2 RAVENNA (3-4-2-1): Poluzzi; Donati, Esposito, Bianconi; Da Pozzo, M. Mandorlini, Lonardi (22’ st Tenkorang), Falbo (1’ st Bani); Spini (40’ st Motti), Di Marco (22’ st Okaka); Fischnaller (40’ st Corsinelli). A disp.: Anacoura, Stagni, Solini, Rossetti, Rrapaj, Calandrini, Scaringi, Sarmenghi, Karim, Italeng. All. A. Mandorlini. SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemik, Anastasio; Cabianca, Tascone, De Boer, Villa (31’ st Longobardi); Ferraris (35’ st Achik); Ferrari (22’ st Inglese), Lescano (35’ st Antonucci). A disp.: Brancolini, Berra, Gyabuaa, Capomaggio, Haxhiu, Carriero, Quirini, Molina, Di Vico, Boncori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Incassa due reti e finisce in nove. Attacco spuntato, Ravenna ai salutiRAVENNA (3-4-2-1): Poluzzi; Donati, Esposito, Bianconi; Da Pozzo, M. Mandorlini, Lonardi (22’ st Tenkorang), Falbo (1’ st Bani); Spini (40’ st Motti), Di Marco ... msn.com
La Giana ha giocato con coraggio ma, dopo il vantaggio di Ferri, ha incassato due reti e ha perso a Lecco. È eliminata dai playoff, la stagione è finita. https://www.settimanaleradar.it/gorgonzola/giana-niente-impresa-va-in-vantaggio-ma-poi-passa-il-lecco/ (foto facebook