Incassa due reti e finisce in nove Attacco spuntato Ravenna ai saluti

Nel match tra Ravenna e Salernitana, la squadra di casa conclude la partita con nove giocatori dopo aver subito due reti e un'espulsione. La formazione schierata comprende Poluzzi tra i pali, con difensori come Donati, Esposito e Bianconi, mentre a centrocampo ci sono Da Pozzo, Mandorlini, Lonardi e Falbo. In attacco, sono entrati Tenkorang, Bani, Okaka e Corsinelli. La Salernitana ha portato a casa la vittoria con due gol senza subire reti.

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