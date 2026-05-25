A partire dal primo luglio, con l’apertura del mercato, l’Empoli si prepara a rafforzarsi con operazioni in attacco. La squadra sta valutando il futuro di un giovane attaccante e cerca una punta di categoria. Il direttore sportivo Stefano Stefanelli ha già in programma diverse trattative, ma ancora non sono stati ufficializzati i nomi dei nuovi acquisti. Il mercato sarà molto attivo per la società toscana.

Di sicuro, a partire dal prossimo 1 luglio, con l’apertura del calcio mercato, il lavoro non mancherà al direttore sportivo dell’ Empoli, Stefano Stefanelli. Si prospettano infatti un paio di mesi pieni di trattative, sia in entrata che in uscita. E il reparto dove probabilmente il diesse azzurro dovrà mettere maggiormente mano sarà l’attacco. Dei sette calciatori in organico nell’ultima stagione, infatti, ad ora rimarranno Stiven Shpendi, Bohdan Popov, Edoardo Saporiti e Flavio Bianchi, mentre dal prestito al Lecco rientrerà Ismael Konatè. Pietro Pellegri, non essendo scattato l’obbligo di riscatto, tornerà infatti al Torino, così come Marco Nasti e Daniel Fila faranno altrettanto rientrando rispettivamente a Cremonese e Venezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Empoli verso un mercato ’vivo’. Le future operazioni per l’attacco ruotano intorno al futuro di Shpendi. Servirà una punta da ’categoria’

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