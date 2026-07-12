L’attacco alla stampa del presidente in calo per riprendersi i Maga

Notizia in breve

Il presidente ha intensificato le critiche ai media liberal, cercando di rinsaldare il supporto della base. Nel frattempo, si trova in difficoltà nel Golfo e si avvicinano le elezioni di metà mandato. Le dichiarazioni contro la stampa sono state più frequenti rispetto ai giorni scorsi, con l’obiettivo di rafforzare il consenso tra gli elettori già favorevoli. Nessuna dichiarazione ufficiale su eventuali conseguenze legali o politiche di queste dichiarazioni.