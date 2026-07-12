L’attacco alla stampa del presidente in calo per riprendersi i Maga
Il presidente ha intensificato le critiche ai media liberal, cercando di rinsaldare il supporto della base. Nel frattempo, si trova in difficoltà nel Golfo e si avvicinano le elezioni di metà mandato. Le dichiarazioni contro la stampa sono state più frequenti rispetto ai giorni scorsi, con l’obiettivo di rafforzare il consenso tra gli elettori già favorevoli. Nessuna dichiarazione ufficiale su eventuali conseguenze legali o politiche di queste dichiarazioni.
Impantanato nel Golfo e con midterm alle porte, Donald cerca di gasare la base con l’affondo contro gli odiati media liberal. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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lunedì 13 luglio 2026 alle ore 10.00, presso la Sala della Ruota di Palazzo Dogana, a Foggia, conferenza stampa di presentazione del Torneo delle Chiavi di Lucera 2026 con ? il Sindaco di Lucera Giuseppe Pitta, l’Assessore alla Cultura del Comun facebook