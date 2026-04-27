L’attentato a Trump è un falso | così la base Maga attacca il suo presidente

Durante un evento pubblico a Washington, il presidente degli Stati Uniti ha commentato ironicamente sulla rapidità con cui l’attentatore ha attraversato la zona protetta prima di essere arrestato. L’attacco si è verificato durante la cena dei corrispondenti, e l’individuo coinvolto è stato fermato poco dopo aver aperto il fuoco. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle forze di sicurezza, che hanno indagato sull’accaduto.

Ora ci si mette anche lui. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ironizzato sulla velocità con cui l’attentatore Cole Tomas Allen che ha aperto il fuoco alla cena dei corrispondenti a Washington è sfrecciato davanti agli agenti del Secret Service. «È stato velocissimo, la Nfl dovrebbe assumerlo», ha detto in un’intervista a Cbs riferendosi alla lega di football. E intanto dalla base Maga arrivano le accuse: l’attentato è #staged, ovvero «una messa in scena al 100%». Gli elementi per la tesi complottista arrivano dalle parole di Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, pirma del gala, dal sorriso “sospetto” di Pete Hegseth e dal volto impassibile degli uomini dell’ Fbi durante l’emergenza.🔗 Leggi su Open.online

Finto l’attentato a Trump Sarà, però ci sono due morti veri - Il Podcast di Sallusti

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