Una recente analisi internazionale evidenzia un calo del 10% nei diritti relativi alla libertà di stampa a livello globale, suscitando preoccupazioni tra le organizzazioni che si occupano di diritti umani. Parallelamente, sono emersi dettagli su come spyware governativi vengano utilizzati per compromettere la sicurezza delle fonti giornalistiche, con rischi che si estendono alla tutela delle informazioni riservate. Inoltre, l'uso crescente dell'intelligenza artificiale nel settore dell'informazione solleva dubbi sulla qualità e integrità delle notizie quotidiane.

? Cosa scoprirai Come possono gli spyware governativi compromettere la sicurezza delle fonti?. Perché l'intelligenza artificiale minaccia la qualità dell'informazione quotidiana?. Chi sono i soggetti che sfruttano il lavoro dei giornalisti senza pagare?. Cosa rischia la democrazia se le notizie vengono intercettate digitalmente?.? In Breve Libertà di parola calata del 10% rispetto al periodo iniziato nel 2012.. Nel 2025 si sono registrate 128 morti di professionisti dell'informazione.. Spyware di livello statale minacciano la riservatezza delle fonti giornalistiche.. Anthony Bellanger guida riunione a Parigi il 3 maggio presso Place de l'Hôtel de Ville.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libertà di stampa: allarme globale per il calo del 10% dei diritti

Notizie correlate

Libertà di stampa: il vertice globale a Lusaka per il futuro digitale? Cosa sapere L'Unesco organizza il vertice sulla libertà di stampa a Lusaka il 4 e 5 maggio.

L'ultimo saluto a Filippo, morto 10 giorni dopo il padre. Il ricordo di +Europa: "Combatteva per diritti e libertà"Sono in tanti in queste ore a ricordare la figura di Filippo Vignali, stroncato a 53 anni da un tumore che gli era stato diagnosticato circa un anno...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Libertà di stampa nel mondo ai minimi da 25 anni: l’allarme di Reporters sans frontières. L’Italia scende al 56° posto; Ruotolo (Pd): la classifica sulla libertà di stampa è un allarme democratico; RSF, la libertà di stampa nel mondo al livello più basso da 25 anni, gli USA retrocedono di 7 punti - Ordine Dei Giornalisti; Libertà di stampa, l’Italia arretra ancora: il prezzo della politica e del precariato.

Minacce alla libertà di stampa, l'Italia retrocede al 56/o postoLa libertà di stampa in Italia retrocede al 56/o posto (su 180) della graduatoria di Reporters sans frontières (Rsf) nel 2026 rispetto al 49/o posto del 2025. Secondo l'Ong con sede a Parigi, ''la lib ... ansa.it

Giornata Internazionale per la libertà di stampa, senza stampa libera non c'è democraziaSenza libertà di stampa non c’è democrazia. È il principio alla base della Giornata internazionale per la libertà di stampa, istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite su impulso d ... ansa.it

Oggi si celebra la Giornata internazionale per la libertà di stampa. Secondo l'Osservatorio Ossigeno per l'informazione nell’ultimo anno sono 759 i cronisti colpiti da persone, politici o istituzioni che hanno provato a impedire o condizionare il loro lavoro. x.com

"La libertà di espressione è diminuita del 10% dal 2012, cifra allarmante". Nel 2016 sono 28 i professionisti dell'informazioni uccisi, quest'anno in 9 hanno perso la vita - facebook.com facebook