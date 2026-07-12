Il direttore di un'associazione di categoria ha dichiarato che l’assist di un consigliere comunale per la lista civica riguarda le eccellenze del territorio, affermando che erano già previste nei piani. Ha inoltre fatto un appello all’amministrazione affinché favorisca le attività commerciali locali, in particolare quelle legate all’enogastronomia. La comunicazione è avvenuta attraverso un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulle modalità di supporto promesso.

Il direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini, ha ieri lanciato un appello per rilanciare il centro storico basato su più punti: l’invito, sostanzialmente, è quello – rivolto all’amministrazione – a favorire attività commerciali locali, specialmente se basate sull’ enogastronomia del territorio. Pronta la risposta della Civica Forlì Cambia: "L’amministrazione comunale è già impegnata da tempo su questo fronte con azioni concrete, alcune delle quali proprio in linea con quanto auspicato da Ascom". E comincia l’elenco: "Il bando comunale per l’apertura di nuove attività commerciali e artigianali nel centro storico è stato costruito privilegiando criteri legati alla territorialità, alla componente giovanile e all’imprenditorialità femminile: una scelta che va esattamente nella direzione indicata da Ascom". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’assist di Zattini per la Civica: "Eccellenze? Già nei nostri piani"

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