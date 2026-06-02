Eccellenze Automotive celebra i 105 anni di Moto Guzzi e gli 80 anni della Vespa con eventi dedicati, mentre le moto RS-GP26 di Aprilia Racing ottengono miglioramenti nelle performance nel campionato di MotoGP. La compagnia punta su innovazione, passione e ricerca per i suoi marchi, con attenzione a stile e performance. La crescita nel settore motociclistico continua, evidenziando l’impegno nel mantenere alti standard di qualità e competitività.

Dalle celebrazioni per i 105 anni di Moto Guzzi e gli 80 anni della Vespa alla crescita costante, in termini di performance, delle RS - GP26 griffate Aprilia Racing nel campionato del mondo di MotoGP. Sono tanti gli appuntamenti, le attività e le sfide che attendono il gruppo Piaggio nei prossimi mesi. Il 9 aprile 2026, in occasione della serata dedicata alle Eccellenze Italiane dell'automotive, l'azienda toscana (anche se la fondazione del marchio è avvenuta nel 1884 a Sestri Ponente, in Liguria) è stata premiata da La Gazzetta dello Sport e Gazzetta Motori con una menzione speciale "per il ruolo di primo piano che ricopre nella mobilità internazionale, grazie a una lunga tradizione nello sviluppo e nella produzione di veicoli a due e tre ruote". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eccellenze Automotive, Simonotto (Piaggio): "Innovazione, passione e ricerca per i nostri marchi, fra stile e performance"

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