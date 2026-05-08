Il Monza ha attivato l’obbligo di riscatto di Patrick Cutrone, risultato decisivo nelle ultime partite. La società ha anche ufficializzato l’acquisto di Andrea Petagna, grazie a un assist fornito dall’attaccante ex Milan. La decisione di riscattare Cutrone è stata presa in base alle sue prestazioni sul campo, mentre l’acquisto di Petagna è stato concluso con successo dopo alcuni mesi di trattative.

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© Calcionews24.com - Monza, è scattato l’obbligo di riscatto di Cutrone: ‘colpo’ già in casa per i lombardi, decisivo…l’assist per Petagna!

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