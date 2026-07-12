L’Ascoli si prepara alla prossima stagione di serie B, la 28esima bianconera, che domani decollerà ufficialmente con il raduno previsto al Picchio Village e la contestuale partenza per il ritiro di Norcia. Il club bianconero è ormai pronto a ripartire alla grande, dando un’importante segno di continuità al progetto tecnico sviluppato dal direttore sportivo Matteo Patti, assieme al direttore strategico Andrea Passeri, e ora con il contributo offerto anche dal nuovo collaboratore Agatino Chiavaro. I rinnovi contrattuali degli ultimi giorni e i primi arrivi dei giovani promettenti Giacomo De Pieri e Sergiu Porciun, hanno permesso di consolidare i profili di un gruppo vincente, puntellando l’organico con la presenza di alcuni nuovi talenti pronti a mettersi in luce per dimostrare tutto il proprio valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ascoli nel segno della continuità. Domani il raduno, poi tutti a Norcia

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