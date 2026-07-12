L’Ascoli nel segno della continuità Domani il raduno poi tutti a Norcia

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ascoli si riunisce domani al Picchio Village per il primo allenamento della stagione di serie B. Dopo il raduno, la squadra partirà per il ritiro a Norcia. La 28esima stagione in cadetteria inizia con la preparazione ufficiale. Nessuna comunicazione su eventuali cambi di rosa o allenatore. La squadra si prepara alle prime amichevoli e ai test fisici prima dell’inizio del campionato.

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L’Ascoli si prepara alla prossima stagione di serie B, la 28esima bianconera, che domani decollerà ufficialmente con il raduno previsto al Picchio Village e la contestuale partenza per il ritiro di Norcia. Il club bianconero è ormai pronto a ripartire alla grande, dando un’importante segno di continuità al progetto tecnico sviluppato dal direttore sportivo Matteo Patti, assieme al direttore strategico Andrea Passeri, e ora con il contributo offerto anche dal nuovo collaboratore Agatino Chiavaro. I rinnovi contrattuali degli ultimi giorni e i primi arrivi dei giovani promettenti Giacomo De Pieri e Sergiu Porciun, hanno permesso di consolidare i profili di un gruppo vincente, puntellando l’organico con la presenza di alcuni nuovi talenti pronti a mettersi in luce per dimostrare tutto il proprio valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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