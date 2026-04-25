Aglio dop avanti nel segno della continuità

Da quest’anno, l’ente che si occupa della certificazione dell’Aglio di Voghiera Dop cambia, con il passaggio da un organismo all’altro. La nuova società di certificazione, infatti, prende il posto di quella precedente e si occuperà di verificare la conformità del prodotto alle norme di origine e qualità. La decisione riguarda esclusivamente l’aspetto di verifica e controllo sulla produzione, senza modificare le caratteristiche del prodotto stesso.

Nuovo ente certificatore per l’Aglio di Voghiera Dop: Csqa subentra a partire da quest’anno. Il Consorzio Produttori Aglio di Voghiera dop comunica che, a seguito dell’acquisizione dell’organismo di controllo Check Fruit da parte di Csqa avvenuta nel 2022, a partire da quest’anno Csqa diventerà il nuovo ente certificatore della Denominazione. Si tratta di un passaggio significativo per il sistema di controllo e valorizzazione del prodotto, che richiederà una collaborazione ancora più stretta tra tutti gli attori della filiera. In questo percorso, il Consorzio continuerà a svolgere un ruolo centrale in rappresentanza dei produttori e dei confezionatori, affiancando Csqa quale organismo di certificazione altamente qualificato, con cui condividere l’approccio al piano dei controlli e alle attività di verifica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Aglio dop, avanti nel segno della continuità" Notizie correlate (S)punti di vista. Figlio e nipote avanti nel segno della continuitàMola La domanda da ieri sorge spontanea in riva al lago, fra il chiosco Jean Caffè nei pressi del “Sinigaglia“ e il Bar San Fedele, nel cuore della... Leggi anche: "Scegliamo Carnevali nel segno della continuità" Contenuti di approfondimento Si parla di: Aglio dop, avanti nel segno della continuità. Aglio dop, avanti nel segno della continuitàVoghiera, nuovo ente certificatore. Csqa subentra da quest’anno. Passaggio significativo per il sistema di valorizzazione del prodotto ... ilrestodelcarlino.it Storia dell'aglio di Voghiera, unico prodotto Dop ferrarese: «È diverso, piace anche a chi di solito non riesce a mangiarlo»Dal 2010 è il solo prodotto ferrarese che può forgiarsi del marchio di denominazione di origine protetta, tanto da meritarsi il prestigioso soprannome di «oro bianco». Si tratta dell’aglio di Voghiera ... corrieredibologna.corriere.it