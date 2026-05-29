Benevento ritiro nel segno della continuità | confermato il format della promozione

A Benevento è stato confermato il format della promozione, mantenendo la continuità nella preparazione estiva. La strategia adottata si basa sulla riproposizione di metodi e programmi già sperimentati in passato, senza modifiche sostanziali. La scelta mira a consolidare il lavoro svolto e a garantire stabilità alla squadra in vista delle competizioni ufficiali. La preparazione pre-campionato prosegue secondo il piano già stabilito, senza variazioni rispetto alle stagioni precedenti.

Recita un vecchio adagio calcistico: squadra che vince non si cambia. Lo stesso principio, in fondo, può valere anche per la gestione della preparazione estiva. Da qui nasce probabilmente la scelta del Benevento di riproporre il format del ritiro precampionato già adottato nella scorsa stagione, culminata con la vittoria del campionato. La preparazione della Strega si articolerà in più fasi, proprio come accaduto un anno fa. Si partirà il 6 luglio: i giallorossi, che hanno già sostenuto le visite mediche, si raduneranno in città e avranno come base logistica l’Antistadio Imbriani fino al 22 luglio. Un modus operandi ormai adottato da molti... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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