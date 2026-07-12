L'Argentina ha battuto la Svizzera 3-1 ai supplementari al Kansas City Stadium, qualificandosi per le semifinali dei Mondiali. Dopo il pareggio 1-1 nei tempi regolamentari, la squadra sudamericana ha segnato due gol nel tempo supplementare. Ora affronterà l’Inghilterra nella prossima fase del torneo.

L’Argentina l’ha fatto di nuovo. L’Albiceleste supera 3-1 la Svizzera, al Kansas City Stadium, dopo i tempi supplementari e raggiunge l’Inghilterra in semifinale ai Mondiali. Dopo aver sofferto, rischiato e poi gioito contro Capo Verde ed Egitto, Messi e compagni mostrano di nuovo un film già visto, vincendo un’altra partita complicatissima contro la Svizzera. Un match sul filo dell’equilibrio, indirizzato subito sul binario giusto per l’Argentina grazie al gol di Alexis Mac Allister, che svetta di testa su assist da corner di Messi. A quel punto la Scaloneta prova a gestire il match e ad abbassare i ritmi, dimostrando però di avere poca brillantezza fisica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Argentina fatica ma supera 3-1 la Svizzera ai supplementari. Ora l’Inghilterra in semifinale

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