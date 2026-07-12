L’allarme di Ferri | Sbarchi | niente fondi per il presidio sanitario

La Regione Toscana non ha assegnato fondi per un presidio sanitario durante gli sbarchi nel porto di Marina di Carrara. Ferri ha segnalato che, di conseguenza, non sono stati previsti servizi medici dedicati per le operazioni di sbarco. La mancanza di risorse potrebbe influire sulla gestione delle emergenze sanitarie legate agli arrivi. Nessun altro dettaglio sulle modalità di intervento o eventuali alternative è stato comunicato.

"La Regione Toscana non ha stanziato le risorse necessarie per garantire un presidio sanitario dedicato durante le operazioni di sbarco nel porto di Marina di Carrara. Una scelta incomprensibile e pericolosa". È la denuncia del consigliere regionale di Forza Italia Jacopo Maria Ferri, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessore alla Salute dopo quanto emerso nella riunione di coordinamento convocata dalla Prefettura di Massa-Carrara in vista dell’arrivo della nave Sea Watch 5, previsto nella tarda serata di oggi. Alla riunione – che ha coinvolto Prefettura, forze dell’ordine, Capitaneria di porto, vigili... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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