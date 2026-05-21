Inaugurato al porto di Gioia Tauro il presidio medico-sanitario

Questa mattina è stato aperto un nuovo presidio di primo intervento medico-sanitario nel porto di Gioia Tauro. L’installazione si trova all’interno dell’area portuale e mira a garantire un intervento tempestivo in caso di emergenze sanitarie. Il presidio sarà operativo durante le ore di attività portuale, offrendo assistenza immediata a lavoratori e visitatori presenti nel porto. La struttura rappresenta un passo avanti per la gestione delle emergenze sanitarie in un’area di grande movimentazione di merci e persone.

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