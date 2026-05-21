Inaugurato al porto di Gioia Tauro il presidio medico-sanitario
Questa mattina è stato aperto un nuovo presidio di primo intervento medico-sanitario nel porto di Gioia Tauro. L’installazione si trova all’interno dell’area portuale e mira a garantire un intervento tempestivo in caso di emergenze sanitarie. Il presidio sarà operativo durante le ore di attività portuale, offrendo assistenza immediata a lavoratori e visitatori presenti nel porto. La struttura rappresenta un passo avanti per la gestione delle emergenze sanitarie in un’area di grande movimentazione di merci e persone.
È stato inaugurato questa mattina il nuovo presidio di primo intervento medico-sanitario all’interno del porto di Gioia Tauro, un servizio strategico destinato a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Sullo stesso argomento
Gioia Tauro, il Partito Democratico al fianco dei lavoratori al presidio sindacale al portoSotto le gru e i piazzali del più grande scalo container del Mediterraneo, il porto di Gioia Tauro ha accolto, questa mattina, una manifestazione che...
Area portuale di Gioia Tauro, affidato il servizio di primo intervento medico-sanitarioL’obiettivo è quello di assicurare l’attività medico sanitaria di primo intervento, considerata rilevante all’interno di uno scalo portuale che...
Gioia Tauro, donna investita sul lungomare: traffico in tilt e carabinieri sul posto Attimi di apprensione nel pomeriggio a Gioia Tauro, dove una donna è stata investita sul lungomare da un uomo alla guida di una moto, in una delle zone più frequentate della citt facebook
Gioia Tauro, la spinta di USB e Orsa: il porto guida lo sciopero nazionaleUSB e Orsa strappano il tavolo tecnico al Ministero. Da Gioia Tauro la delegazione guidata da Mimmo Macrì: No al transito di armi per i conflitti, rispettare la legge 185/90. cosenzapost.it
Botti illegali sequestrati e distrutti al Porto di Gioia TauroCon l’avvicinarsi delle feste di Natale e Capodanno, si intensifica l’attività di contrasto al traffico illecito di fuochi pirotecnici, sfociata in numerosi sequestri effettuati dall’Agenzia delle ... rainews.it