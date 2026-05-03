Nuovo ambulatorio medico nella frazione di Cocumola | inaugurato il presidio sanitario

Nella frazione di Cocumola, a Minervino di Lecce, è stato aperto un nuovo ambulatorio medico situato in via Manzoni. L'inaugurazione si è svolta ieri, portando alla realizzazione di un presidio sanitario richiesto da tempo dalla comunità locale. L'apertura di questa struttura rappresenta un passo importante per l'assistenza sanitaria nella zona.

COCUMOLA (Minervino di Lecce) - È stato inaugurato nella giornata di ieri il nuovo ambulatorio medico in via Manzoni, nella frazione di Cocumola, a Minervino di Lecce: si tratta di un presidio sanitario atteso da tempo e diventato realtà.Un risultato concreto, raggiunto al termine di un percorso.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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