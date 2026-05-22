Livello del Lago Maggiore a 1,40 metri | la Regione lancia il Piano Spiagge per salvare il turismo

Da novaratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l'ok all'innalzamento del livello del Lago Maggiore a 1,40 metri la Regione Piemonte prova far contenti i sindaci dei comuni rivieraschi e lancia il "Piano Spiagge".L'idea è stata proposta dal presidente della Regione Alberto Cirio che ha partecipato in video collegamento alla riunione sulla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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