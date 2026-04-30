Lago Maggiore il livello sale a 1,40 metri | è scontro tra agricoltori e sindaci del territorio

L'Autorità di bacino del fiume Po ha deciso di aumentare il livello massimo estivo del Lago Maggiore a 1,40 metri sopra lo zero idrometrico di Sesto Calende. Questa decisione ha provocato reazioni contrastanti tra agricoltori e amministratori locali del territorio. I primi sostengono che l’innalzamento possa favorire le attività agricole, mentre i secondi temono possibili conseguenze negative per il territorio e le infrastrutture. La questione sta attirando l’attenzione delle comunità interessate.

L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha deliberato l'innalzamento del livello massimo estivo del lago Maggiore a 1,40 metri sopra lo zero idrometrico di Sesto Calende. La decisione mette fine a una fase sperimentale durata oltre 10 anni e sposta stabilmente il limite che, fino al 2015.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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