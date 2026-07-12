Colleghi e amici ricordano Peppino di Capri, scomparso recentemente. Tra i commenti, cantanti come Renato Zero e Massimo Ranieri hanno espresso il loro cordoglio, condividendo aneddoti e ricordi. La sua musica, riconosciuta in tutto il mondo, ha lasciato un segno nel panorama musicale italiano. La notizia ha suscitato reazioni di stima e affetto tra chi ha condiviso con lui momenti di carriera e vita. La sua scomparsa è stata annunciata senza dettagli aggiuntivi.

«E vado via, là dove il cielo scende in fondo al mare. Che vuoi che sia, se al mondo resto solo un sognatore». È il ritornello finale di una delle canzoni più famose di Peppino di Capri, «Il sognatore», utilizzato per annunciare l’orario della camera ardente alle 13 di oggi nella sala consiliare del Comune di Capri e quello dei funerali alle 17 nella chiesa di Santo Stefano. A sceglierlo i figli del grande cantante scomparso ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. «In questa canzone c’è l’anima di papà», ha detto Edo, il figlio musicista che spesso lo accompagnava nei concerti e che ha curato tutte le musiche del biopic tv di Cinzia Th Torrini sui suoi primi successi. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - L'addio a Peppino di Capri nei ricordi di colleghi e amici: da Renato Zero a Massimo Ranieri

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