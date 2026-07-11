Peppino Di Capri è morto all’età di 86 anni dopo una lunga malattia. La notizia ha provocato commozione tra musicisti e fan, che hanno ricordato il suo contributo alla musica italiana. Renato Zero ha espresso il suo dolore, riferendo che pochi giorni prima aveva parlato con lui. La scomparsa del cantautore ha lasciato un vuoto nel mondo artistico e tra il pubblico che lo ha seguito per decenni.

La morte di Peppino di Capri ha suscitato cordoglio nel mondo della musica italiana e tra il pubblico che lo ha seguito per decenni. Il cantautore, scomparso all’età di 86 anni dopo una lunga malattia, lascia un’eredità artistica riconosciuta da colleghi e addetti ai lavori. Tra i messaggi più condivisi nelle ultime ore c’è quello di Renato Zero, che ha affidato ai social un ricordo articolato e personale, ripercorrendo momenti di amicizia e stima maturati nel tempo. Nel testo, l’artista romano ha scelto toni misurati ma intensi, soffermandosi sul legame costruito negli anni e sulla forza umana di Peppino di Capri. Il racconto si concentra in particolare su un incontro recente, descritto come un saluto significativo, avvenuto poco tempo prima della scomparsa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Addio a Peppino Di Capri, Renato Zero commuove tutti: “Pochi giorni fa…”

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Addio a Peppino di Capri: quellultimo bacio con Renato Zero diventa limmagine del suo congedo.

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