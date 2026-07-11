Renato Zero ha pubblicato un messaggio di addio a Peppino di Capri, descrivendo di averlo appena abbracciato pochi giorni fa. Zero ha scritto di aver condiviso un momento di vicinanza, apprezzando la luce, il sorriso e la presenza di di Capri. La dichiarazione è stata fatta attraverso una comunicazione pubblica, senza ulteriori dettagli.

Milano, 11 lug. (Adnkronos) - "Caro Peppino, sono riuscito ad abbracciarti, a godere ancora della tua luce, della tua vicinanza, del tuo tenero accattivante sorriso". Comincia così la dedica di Renato Zero a Peppino di Capri, morto oggi a 86 anni dopo una lunga malattia. "Sei stato un faro - scrive il cantautore romano - un porto sicuro dove rifugiarmi ogni volta. Grande la tua anima, così generosa verso il tuo pubblico, i tuoi amici, la tua musica". Il legame tra Renato Zero e Peppino di Capri è stato fondato per anni sul rispetto e la stima reciproca, nato agli albori delle loro carriere e nel tempo attraverso le collaborazioni è diventato sempre più forte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Addio a Peppino di Capri, Renato Zero: "Sei stato un faro". L'ultimo abbraccio pochi giorni fa

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Addio a Peppino di Capri: quellultimo bacio con Renato Zero diventa limmagine del suo congedo.

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