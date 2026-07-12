L’addio a Peppino Di Capri Che legame con la Versilia

Il 3 maggio 1961, a Focette, si è svolta una cerimonia religiosa nella piccola chiesa, seguita da un ricevimento alla Bussola con circa mille invitati. La giornata ha visto la partecipazione di molti artisti e giornalisti, che hanno seguito con attenzione il funerale di un cantante molto noto nel panorama italiano. La celebrazione ha attirato l’attenzione dei rotocalchi, che hanno dedicato ampie pagine alla giornata.

C’era tutto il mondo della canzone italiana quel mercoledì 3 maggio 1961 a Focette. Prima la cerimonia nella piccola chiesa e poi il party con mille invitati alla Bussola per la gioia dei rotocalchi che confezionarono delle paginate. Gino Paoli si presentò in jeans. Non era un caso che per celebrare il suo matrimonio Peppino Di Capri, scomparso ieri, avesse scelto la Versilia. Perché è grazie alla Versilia che Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, ha trovato la sua consacrazione. Il matrimonio con Roberta Stoppa, modella torinese, non andò bene nonostante che le avesse dedicato l’immortale ‘Roberta’. Dalla loro unione nacque Igor ma la coppia scoppiò e Peppino si risposò nel 1978 con Giuliana Gagliardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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