È morto Peppino di Capri, cantante noto per aver portato il twist e il rock and roll nelle jukebox italiane negli anni Sessanta. Nato come Giuseppe Faiella, aveva iniziato a suonare il pianoforte da bambino, esibendosi davanti ai soldati americani nella Napoli delle Quattro Giornate del 1943. La sua carriera ha attraversato il periodo del boom economico, contribuendo a diffondere questi generi musicali nel paese.

Giuseppe Faiella (per tutti Peppino di Capri ) che portò il twist e il rock and roll nei juke box nell’Italia del boom economico degli anni Sessanta, aveva iniziato da bambino suonando il pianoforte davanti ai soldati americani nella Napoli delle Quattro Giornate del 1943. Pianista di talento, aveva suonato per il pubblico partenopeo con il suo primo gruppo, i Rockers, per poi approdare al successo nazionale. Gli anni Sessanta sono il periodo della consacrazione per Peppino di Capri. Dopo il successo ottenuto alla fine del decennio precedente con il primo gruppo, il cantante caprese diventa uno dei principali interpreti della nuova musica leggera italiana, portando nel Paese sonorità ispirate al rock’n’roll, al twist e alla musica americana, unite alla tradizione melodica napoletana. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Addio a Peppino di Capri, che fece ballare il twist all’Italia del «boom»

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